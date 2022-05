Amministrative a Messina, Totaro designa il terzo assessore: a Munaò Ecologica ed Ambiente

"Sono lieto di annunciare la designazione di Giuseppe Munaò come Assessore della nostra squadra di Governo per la città di Messina". Così Salvatore Totaro presenta Munaò, 54 anni, candidato nella lista di “ Futuro Trasparenza Libertà” e già Assessore all'ecologia, ambiente, sport e giovani in un comune della Brianza lecchese: "Metterà a disposizione della nostra squadra l'esperienza accumulata in questi anni". A lui verranno conferite le deleghe ad Ecologica ed Ambiente.

© Riproduzione riservata