Amministrative a Messina, Basile il primo a presentare le liste a palazzo Zanca

Da oggi fino a mercoledì prossimo si potranno presentare le liste per il Consiglio comunale e per le circoscrizioni a sostegno dei candidati a sindaco. Stamane le prime documentazioni che verranno consegnate agli uffici di palazzo Zanca saranno quelle relative alle otto formazioni che scendono in campo con Federico Basile. Si tratta delle liste 'Mai più baracche', 'Senza se e senza ma', 'Gli amici di Federico', 'Basile sindaco', 'Con de luca per Basile sindaco', 'Amo Messina', 'Orgoglio messinese' e 'Insieme per il lavoro Clara Crocé con Basile'. La nona lista della coalizione del candidato sindaco di Sicilia vera è quella di 'Prima l'Italia', che fa riferimento al deputato nazionale della lega Nino Germaná.

