Messina alle urne, Basile assegna le deleghe e tiene personale e Polizia Municipale

“Andiamo Avanti con Messina Bella Protagonista e Produttiva”. È questo lo spirito che anima il programma di governo del candidato sindaco Federico Basile. Un documento che rappresenta la naturale prosecuzione ed integrazione del programma di governo “Messina Bella Protagonista e Produttiva” del sindaco Cateno De Luca per come si è attuato durante i suoi tre anni e mezzo di amministrazione. “Io, a differenza degli altri candidati a Sindaco - ha affermato Federico Basile - non sono un corpo estraneo a Palazzo Zanca ed a Palazzo dei Leoni perché ho avuto la possibilità di lavorare a fianco del sindaco De Luca prima come presidente del collegio dei revisori, poi come consulente per le materie economiche finanziarie e poi come direttore generale del comune e presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della città metropolitana. Conosco la macchina amministrativa, la situazione economico finanziaria e le strategie delle politiche attuate sia a Palazzo Zanca sia a Palazzo dei Leoni! Noi, a differenza degli altri, sappiamo già come proseguire l’attività amministrativa senza perdere un giorno di tempo! Ho condiviso l’impostazione del nostro programma con i miei assessori ed i candidati al consiglio comunale, integrato con i suggerimenti che ci sono pervenuti dalle forze sociali e sindacali, ordini professionali imprenditori e cittadini anche in occasione dei nostri tour dei villaggi e dei quartieri. Rispetto alle deleghe assegnate agli assessori aggiungo che vorrei occuparmi personalmente della Polizia Municipale e, più in generale, del personale. Innanzi tutto, perché da direttore generale e dirigente della P.M. ritengo di aver maturato una esperienza specifica oltre ad una conoscenza diretta dei dipendenti e delle problematiche relative alla loro organizzazione. E poi, passata l'emergenza Covid, credo sia il momento di ripristinare il tradizionale rapporto diretto tra Sindaco e Polizia Municipale”.

GLI ASSESSORI DESIGNATI E LE LORO DELEGHE

ALESSANDRA CALAFIORE

Politiche Sociali e del Volontariato; Rapporti con Messina Social City; Politiche della casa; Politiche della Salute; Rapporti con le Istituzioni Religiose.

FRANCESCO CAMINITI

Pianificazione ed Efficientamento Risorse Idriche ed Energetiche; Rapporti con AMAM; Pianificazione Infrastrutture Ciclo Rifiuti; Realizzazione ed Efficientamento Reti e Sottoservizi; Gestione e Valorizzazione del Patrimonio Comunale e Rapporti con Patrimonio Messina SpA; Difesa del Suolo; Informatizzazione e Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione; CED; Transizione Ecologica.

LETTERIA CANNATA

Politiche Giovanili; Politiche Agroalimentari; Formazione; Baratto Amministrativo; Banca del Tempo; Pari opportunità;

ENZO CARUSO

Politiche Culturali; Turismo e Brand Messina; Valorizzazione e Promozione del Patrimonio Fortificato di Messina; Antichi Mestieri e Tradizioni Popolari; Toponomastica.

FRANCESCO GALLO

Pubblica Istruzione e Servizi Scolastici; Politiche Sportive; Spettacoli e Grandi Eventi cittadini; Rapporti con gli Enti Teatrali e Musicali; costituzione Fondazione per la promozione paesaggistica e culturale della città; Cerimoniale e Ufficio di Gabinetto del Sindaco.

MASSIMILIANO MINUTOLI

Manutenzione Beni e Servizi; Arredo Urbano e Spazi Pubblici; Cimiteri; Acquario e dimora per gli animali; Protezione Civile; Sicurezza sui Luoghi di Lavoro; Pronto Intervento; Interventi Igienico Sanitari; Servizi al Cittadino; Volontariato del settore degli animali; Volontariato del settore della Protezione Civile; Rapporti con le Municipalità ed i Comitati Civici;

SALVATORE MONDELLO

Infrastrutture e Lavori Pubblici; Edilizia Pubblica e Privata; Mobilità Urbana e Extra Urbana; Pianificazione Urbana e Programmi Complessi; Piano strategico urbano e dello Stretto; Risanamento e rapporti con ARISME; Rivitalizzazione e Decoro Urbano; Beni Culturali ed Ambientali; Ponte sullo Stretto di Messina; Rapporti con le Forze dell’Ordine e le Forze Armate. Rapporti con ATM SpA;

DAFNE MUSOLINO

Contenzioso - Attività Produttive e Promozionali (Agricoltura, Pesca, Artigianato, Industria, Commercio, Mercati); Politiche Ambientali e Rapporti con Messina servizi Bene Comune; Politiche del Mare, Beni Demaniali Marittimi e Fluviali; Casinò del Mediterraneo; Attuazione decentramento amministrativo;

CARLOTTA PREVITI

Smart City; Individuazione; Programmazione; Monitoraggio e Rendicontazione Fondi Extra Comunali; Pianificazione strategica Fondi Europei 2021-2027; Rapporti con le Istituzioni Europee; Rapporti con l’Università.

