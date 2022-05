Comunali, le proposte di Carnevale per Lipari: «Voglio un’amministrazione condivisa»

Se il 12 giugno dovesse essere eletto sindaco di Lipari, l’ingegnere Emanuele Carnevale partirebbe dalle isole minori del Comune e dalle frazioni, insieme alla sua squadra, per inaugurare una stagione nuova nel rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini. L’idea, infatti, è di aprire in ogni isola una sede della circoscrizione o delegazione, dove poter andare per incontrare sia il delegato che i funzionari del Comune, anche in smart working. Inoltre, ogni due mesi, si organizzerebbe un incontro tra un rappresentante dell’amministrazione e la popolazione, per verificare i bisogni e trovare soluzioni.

«Intendiamo – afferma Carnevale – dar vita a un’amministrazione condivisa, aperta al dialogo e al confronto, dove i giovani saranno protagonisti. Per costruire insieme un futuro migliore dobbiamo pianificare e programmare lo sviluppo delle Eolie partendo dall’ascolto, dal dialogo e dal confronto con tutti, solo così saremo veramente incisivi e sapremo dare fiducia. Nostro compito sarà quello di coinvolgere la cittadinanza, stimolando la partecipazione all’attività politica».

