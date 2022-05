Messina, Forza Italia vuole vincere la sfida: «Ecco perché è stato scelto Croce»

«Sono 32 volontari e non 32 mercenari; 32 uomini e donne che non chiedono nulla in cambio, ma che sono pronti a restituire orgoglio a Messina. Tutti uniti per Maurizio Croce». Sono stati presentati così i candidati al consiglio comunale della lista targata Forza Italia, la prima della coalizione di Centrodestra che ieri ha fatto il suo debutto nella sala Palumbo del Palacultura. A battezzarla i fautori di questa formazione, i deputati regionali Bernardette Grasso e Tommaso Calderone e la senatrice Urania Papatheu, che hanno fortemente rivendicato il ruolo giocato da Forza Italia nella candidatura di Croce a sindaco di Messina. Assente Matilde Siracusano, ma c’erano anche gli assessori designati Francesco Rella, Antonino Barbera e Giuseppe Grazia. Una presentazione che è diventata una sorta di convention messinese per Forza Italia, aperta dall’inno d’Italia e chiusa sulle note dell’inno storico del partito di Silvio Berlusconi. Nella squadra dei 32, i tre consiglieri comunali uscenti Rita La Paglia, Nicoletta D’Angelo e Sebastiano Tamà, alcuni volti noti, come l'ex consigliere comunale Pippo Capurro e il consigliere della III circoscrizione Giovanni Carbone, tanti giovani alla prima esperienza politica, un gruppo variegato composto da lavoratori, professionisti, esponenti del mondo dell’associazionismo.

