Lipari, Mariano Bruno rinuncia: la corsa a sindaco perde un protagonista annunciato

La corsa per le amministrative nel Comune di Lipari perde uno degli annunciati protagonisti: esce di scena, infatti, il dottor Mariano Bruno, già 4 volte primo cittadino nel maggior Comune delle Eolie. Bruno che aveva ufficializzato la sua candidatura, con il supporto della lista civica “Scriviamo insieme il futuro” e della Nuova Democrazia Cristiana, ha dovuto compiere un passo indietro per sopraggiunti motivi personali (sembrerebbe di salute) che non gli consentono di affrontare la campagna elettorale. La decisione è maturata sabato sera nel corso di una riunione che l’ex sindaco di Lipari ha avuto con il gruppo di candidati al consiglio comunale e sostenitori. In corsa restano Emanuele Carnevale, Annarita Gugliotta, Riccardo Gullo e Gaetano Orto.

