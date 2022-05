Messina, l'ex iena Ismaele La Vardera guiderà la lista dei "baraccati" a sostegno di Basile

Sarà l’ex iena Ismaele La Vardera a guidare la lista “Mai più baracche”, a sostegno di Federico Basile sindaco, che verrà presentata oggi pomeriggio alle 17 al Tirone. La Vardera, già in corsa per un seggio all’Ars al fianco di Cateno De Luca, ha deciso, dunque, di “sponsorizzare” in città una delle liste più discusse di questi giorni, quella di “baraccati ed ex baraccati”, per usare una definizione coniata dallo stesso ex sindaco. Quest’ultimo in prima battuta aveva annunciato che a guidare la lista sarebbe stato lui stesso insieme a Federico Basile e proprio a La Vardera. Invece De Luca guiderà la seconda lista, Basile (che in un primo momento era stato presentato come capolista di una ulteriore lista, quella Basile sindaco, insieme ad assessori e consiglieri uscenti) sarà a capo della lista “Gli amici di Federico”, presentata ieri, e La Vardera proverà a trainare alla lista dei baraccati, i cui nomi verranno svelati oggi pomeriggio.

