Messina, il centrodestra chiude il cerchio delle sei Circoscrizioni

Un altro cerchio si chiude, in casa centrodestra, ed è quello, non poco spinoso, delle presidenze di Circoscrizione. Se n’è discusso, e tanto, in queste settimane, non senza malumori, rivendicazioni e delusioni che non si sa quanto e come verranno ammortizzate. Volendo andare di “Cencelli”, sembra evidente una predominanza del gruppo Genovese, che si aggiudica le candidature alle presidenze di tre Circoscrizioni su sei. Per il resto, una casella ciascuno a Udc (gruppo Picciolo), Forza Italia (Calderone) e Fratelli d’Italia. Andando con ordine: Giovanni Scopelliti alla prima Circoscrizione, Davide Siracusano alla seconda, Alessandro Cacciotto alla terza (vinta la “concorrenza” del forzista Lino Cucè, uscente), Nicola Lauro alla quarta, Raffaele Verso (new entry dell’ultima ora, che ha scalzato sia Ciccio Curcio che Antonietta Russa) alla quinta e il consigliere comunale uscente Francesco Pagano alla sesta.

Basile, invece, ieri al Palacultura ha presentato la settima lista: si chiama “Gli amici di Federico”, ci sono professionisti, studenti, imprenditori e, a sorpresa, capolista è proprio Basile (che era stato annunciato già in almeno altre due liste). E oggi toccherà all’ultima lista, “Mai più baracche” (alle 17, al Tirone).

