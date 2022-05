Comunali a Messina, liste e presidenze di quartiere i nodi delle coalizioni

Rimangono vuote le caselle della Giunta De Domenico. Il centrosinistra continua a non sciogliere il nodo degli assessori designati e il motivo è sempre lo stesso: la priorità è chiudere la partita delle liste. Una partita tutt’altro che semplice (la quinta è tutt’altro che certa), perché ci sono ancora candidature in bilico. Le riunioni si susseguono, con al centro anche la questione delle presidenze di Circoscrizione, ancora aperta in entrambe le coalizioni (Federico Basile e Cateno De Luca, invece, anche qui hanno giocato abbondantemente d’anticipo). L’intenzione del candidato sindaco del centrosinistra, Franco De Domenico, sembra quella di annunciare a strettissimo giro di posta i nomi dei candidati alle presidenze. Il cerchio pare chiudersi su Francesco Greco (M5S) alla prima Circoscrizione, Giampiero Terranova (Art.1) alla seconda, Alessandro Geraci (M5S) alla terza e Mario Biancuzzo alla sesta, mentre restano in bilico la quarta (dove adesso è in vantaggio il dem Matteo Grasso) e la quinta (l’ultimo nome venuto fuori è quello di Fabio Spiteri). È probabile che prima della manifestazione di domani pomeriggio al cinema Lux, alla quale saranno presenti i big di partito Debora Serracchiani, Francesco Boccia ed Anthony Barbagallo, De Domenico arrivi alla quadratura definitiva.

