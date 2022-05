In piazza o al cinema: così partirà la campagna elettorale a Messina

Chiamarla “apertura” di campagna elettorale è forse fuorviante, perché la campagna elettorale, come può notare chiunque passeggi anche solo per una decina di minuti in città, è già abbondantemente lanciata e da tempo. Però c’è sempre un momento di avvio ufficiale e quel momento è caratterizzato da un evento pubblico che, in qualche modo, suggerisce quale potrà essere il “mood” della campagna che il candidato sindaco di turno porterà avanti. Ecco perché il prossimo weekend finisce, giocoforza, tra quelli cerchiati in rosso nel calendario di questa corsa al voto. Quasi tutti i candidati sindaco, infatti, si stanno muovendo per organizzare i rispettivi “start”. Si comincia venerdì mattina, alle 10, col primo evento “collettivo” di Gino Sturniolo: davanti alla libreria Mondadori, nei pressi di Palazzo Zanca, si terrà la conferenza stampa di presentazione della lista “Messina In Comune”. Non si sa ancora se e quando si terrà una convention di piazza.

Sempre venerdì arriveranno alcuni big del Partito democratico per il candidato sindaco del Centrosinistra, Franco De Domenico, che del Pd è segretario cittadino. L’apertura di campagna elettorale sarà alle 18 al cinema Lux (inizialmente si pensava a piazza del Popolo, ma c’è l’incognita meteo) e al fianco dell’ex dg dell’Università ci saranno la capogruppo del Pd alla Camera, Debora Serracchiani, l’ex ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, che è anche responsabile enti locali del Pd, e il segretario regionale dei Dem in Sicilia, Anthony Barbagallo.

Non sono ancora ufficiali, invece, data e location dell’evento di apertura della campagna di Maurizio Croce, che due sabati fa ha già “mostrato i muscoli” in occasione dell’inaugurazione del comitato elettorale di viale San Martino. L’idea iniziale era di organizzare una convention il prossimo sabato pomeriggio al Palacultura, ma è quasi certo che il tutto slitterà di una settimana, a sabato 14, con location da confermare.

È certo, invece, l’evento pubblico organizzato proprio per sabato, alle 19, da Salvatore Totaro: a piazza Cairoli, con lui, ci saranno l’avv. Erich Grimaldi, presidente di Ucdl (Unione per le cure, i diritti e le libertà), Daniele Zuccarello, presidente Ftl (Futuro Trasparenza e Libertà) e Angela Camuso, giornalista del talk di Rete4 “Fuori dal Coro”.

Chiuderà la settimana il candidato sindaco espressione dell’Amministrazione uscente, Federico Basile. La location è la stessa di domenica scorsa: una settimana dopo sarà ancora piazza Duomo ad ospitare Sicilia Vera, con Cateno De Luca al fianco del suo candidato successore, ex direttore generale di Palazzo Zanca, con appuntamento fissato alle 19.

