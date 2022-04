Villafranca, triennale opere pubbliche: priorità a turismo e ambiente

È tornato a riunirsi nella sua sede originaria, l’aula consiliare, il Consiglio di Villafranca Tirrena, a seguito della temporanea sospensione dei lavori di efficientamento energetico in corso da alcuni mesi. Ad avvio di seduta, il presidente dell’Assemblea Gaetano Lamberto ha dato lettura della nota a firma del funzionario Diego Giacobbe, responsabile del Settore tecnico manutentivo, con la quale si giustificava l’impossibilità di deliberare sul Piano economico finanziario (Pef) del servizio di igiene urbana e ambientale, a causa di rilievi tecnici che ne hanno ritardato la validazione a cura della Srr Città metropolitana di Messina.

Lo stesso Lamberto ha poi preannunciato la convocazione di una successiva seduta consiliare, con modalità d’urgenza, per domani, al fine di approvare l’importante adempimento entro i termini imposti dalla normativa. Si è dunque passati all’altro argomento importante dell’ordine del giorno: l’approvazione del Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024, unitamente all’elenco annuale dei lavori. Diversi gli interventi dei consiglieri presenti (Celeste, Alizzi, Micali, Castelli, Villari e Giacobbe) che, sebbene in qualche caso abbiano paragonato il Piano ad un “libro dei sogni”, non hanno potuto fare a meno di concordare sulla sua importanza ai fini del perseguimento dello sviluppo territoriale e infrastrutturale.

