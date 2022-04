Messina alle urne, in giunta anche Santi Trovato e Giuseppe Grazia

Sono tre i fronti più caldi di questa fase della campagna elettorale: le presidenze delle Circoscrizioni, la composizione delle liste e la designazione dei papabili assessori. Su quest’ultimo punto a correre più degli altri (fatta eccezione per Federico Basile, che ha riconfermato in blocco la squadra di Cateno De Luca) è Maurizio Croce. Finora una sola assessora è stata ufficializzata, la deputata forzista Matilde Siracusano. Sono pressoché certi due nomi anticipati dalla Gazzetta, il presidente del “Tennis e Vela” Antonio Barbera e il ristoratore Ciccio Rella. Gli altri verranno ufficializzati domani, probabilmente con una sorta di presentazione “all’americana”. Nelle segreterie le bocche sono cucitissime, ma qualche indiscrezione filtra e porta ad altri due “tecnici”: l’attuale presidente dell’Ordine degli ingegneri Santi Trovato (ex dg dell’Amam, oggi direttore dell’Ersu) e il revisore contabile Giuseppe Grazia, ex commissario dell’Ente Fiera, già vicepresidente della Cassa nazionale di previdenza dei commercialisti.

Si prende tempo, invece, sugli assessori in casa Centrosinistra, dove il taglio, però, potrebbe essere più politico: non è ancora sciolto il nodo vicesindaca (con Valentina Zafarana in pole), “tengono” i nomi della consigliera uscente del Pd Antonella Russo e dell’ex consigliera di Cmdb Ivana Risitano. Franco De Domenico, che ieri ha incontrato prima i vertici della Cgil e poi alcuni rappresentanti della polizia municipale, domani farà un mini-tour in città con Claudio Fava, presidente della Commissione Antimafia dell’Ars, e alle 18 i due saranno protagonisti dell’incontro organizzato da Nicola Bozzo “Tessere trame di comunità”, un tavolo di confronto con il mondo della Scuola, del Terzo settore e della Cultura.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata