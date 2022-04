Messina, il no a Montemare dei candidati a sindaco

I due temi s’intrecciano. Non potrebbe essere altrimenti. Le elezioni amministrative del 2022 avranno una peculiarità rispetto a tutte le altre: nel giorno (l’Election Day del 12 giugno) in cui i messinesi decideranno a quale sindaco e a quale Giunta affidare le sorti di Palazzo Zanca, quali dovranno essere i rappresentanti in Consiglio comunale e nelle sei Circoscrizioni, dovranno pronunciarsi anche su un quesito referendario determinante per i destini futuri dello stesso territorio cittadino. La proposta di istituire il nuovo Comune di Montemare, infatti, qualora dovessero vincere i Sì al Referendum, avrebbe come conseguenza la scissione di un terzo del territorio dal resto della città e, dunque, Messina non sarebbe più la stessa. E questo, tutti i candidati alla sindacatura, chi più chi meno, lo hanno già compreso, tanto è vero che stanno dedicando particolare attenzione al tema oggetto del Referendum e ai villaggi interessati.

Ieri è stato Franco De Domenico, il candidato sindaco del Pd, a pronunciarsi sull’argomento, incontrando gli abitanti dei villaggi dell’estrema zona nord. De Domenico ha ribadito il suo No a Montemare e ne ha spiegato le ragioni: «Ritengo che un candidato sindaco non possa avallare l’idea che i problemi del territorio si risolvano con una secessione. Però, da primo cittadino di Messina, sono pronto a essere innanzitutto il sindaco delle periferie più estreme della città, come quelle che oggi si sentono più abbandonate». Nessuna “demonizzazione” della consultazione: «L’iniziativa del referendum – ha aggiunto l’ex deputato regionale – è soprattutto un esercizio di democrazia e un grido di aiuto che dobbiamo raccogliere, partendo da un serio programma sul decentramento amministrativo. Un’idea che va al di là del numero di quartieri e passa da una reale autonomia che le Circoscrizioni stesse possono gestire, a partire dalle risorse finanziarie. Rispetto chi voterà per la scissione, ma anche se dovesse vincere il Sì, la mia Amministrazione avrà l’obiettivo di fare ricredere i cittadini di questi villaggi».

