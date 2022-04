Opere per cambiare Milazzo, Midili traccia il programma

Centro comunale di raccolta di Masseria, via Feliciata, Cimitero comunale: sono i primi interventi attuati dal Comune che adesso punta a muoversi in una duplica direzione: da un lato rispettare la tempistica fissata nei decreti di assegnazione delle risorse, dall’altro cercare di sfruttare altre possibilità di finanziamento. In tale ottica gli uffici di palazzo dell’Aquila hanno presentato altre tre istanze per ottenere i 5 milioni messi a disposizione dal Ministero dell’Interno con la linea di finanziamento che prevede l’erogazione di contributi per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio ai Comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti. Somme destinate al restauro di villa Vaccarino, alla messa in sicurezza dell’asse viario e alla riqualificazione dell’immobile di piazza della Repubblica, ritornato nella disponibilità del Comune.

«È fondamentale essere presenti nelle selezioni per le varie opportunità concesse dal Governo centrale con le risorse europee – afferma il sindaco Pippo Midili – In questi 15 mesi siamo riusciti ad ottenere finanziamenti per oltre 40 milioni di euro, grazie ad un intenso lavoro degli uffici del Settore tecnico che hanno portato a compimento quella progettualità che l’Amministrazione ha richiesto. Ritengo che ci siano tutte le condizioni per ricevere pure questi 5 milioni e dare corso ad interventi su altri beni importanti, funzionali a quel percorso di crescita che ci siamo posti con il progetto di rigenerazione urbana». Lo stesso primo cittadino ha riunito, alla presenza dell’assessore ai Lavori pubblici Santi Romagnolo, del dirigente Domenico Lombardo i funzionari del settore Tecnico e Lavori Pubblici per fissare la tempistica degli interventi.

