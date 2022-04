Messina alle urne tra i rebus. Croce prepara la "squadra": c'è Antonio Barbera

Luci accese fino a tardi, nelle segreterie politiche. E incontri più o meno segreti per reclutare nuove forze utili. Le giornate da campagna elettorale scorrono più o meno così. Tra sussulti e solo apparenti momenti di quiete. Dopo il blitz pro-Basile, ad esempio, Nino Germanà ha deciso di abbassare le luci dei riflettori: ieri è stato a Roma, ma i contatti con Cateno De Luca sono giornalieri, così come quelli col suo gruppo. La lista è quasi pronta, ma adesso il deputato leghista vuole tentare la riappacificazione interna: «Spero che rientri tutto, anche con il nostro capogruppo all’Ars Catalfamo – ha detto ieri al telefono, dalla Capitale –. Prima l’Italia non è la mia lista civica, è la lista del partito e il partito è di tutti». Un messaggio di pace, che guarda all’appuntamento già fissato per martedì prossimo: una conferenza stampa di Prima l’Italia, alla quale sarà importante vedere chi sarà presente.

Molto difficilmente ci sarà l’attuale coordinatore cittadino Nino Beninati, che starebbe, invece, lavorando ad una lista a sostegno di Maurizio Croce. Ci sarebbe già il simbolo (“ripescato” da una competizione elettorale di qualche anno fa) e, soprattutto, lo stesso Beninati potrebbe scendere in campo come capolista. Insieme a lui alcuni dei firmatari del documento con cui si erano prese le distanze da Germanà: Pippo Capurro, Giovanni De Salvo, Enzo La Monica, ma anche candidati vicini a Peppuccio Santalco, Ciccio Curcio, Roberto Cerreti, Dino Bramanti.

A ribadire il sostegno a Croce, invece, è la Dc di Totò Cuffaro («mai con De Luca», dicono i suoi referenti locali), mentre prendono tempo gli esponenti di Noi con l’Italia. È confermato che domani si terrà la prima conferenza stampa di Maurizio Croce da candidato sindaco, con l’inaugurazione del comitato elettorale di viale San Martino e, soprattutto, la presentazione dei primi tre assessori designati. Su Matilde Siracusano pochi dubbi, il nome dell’ultima ora potrebbe essere quello di Antonio Barbera, avvocato, presidente del circolo Tennis e Vela. L’idea è, comunque, di pescare nel mondo dell’imprenditoria, delle professioni e delle attività produttive.

