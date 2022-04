Saponara, nuova sfida per Cosimo Bertino

Cosimo Bertino ufficializza la sua candidatura a sindaco. Il concorrente alla fascia tricolore, 50 anni, sposato, due figlie, docente di Strumenti musicali del Comprensivo Evemero da Messina di Ganzirri, motiva la sua scelta. «Il nostro progetto nasce dall’idea di cambiamento e di futuro per Saponara – dichiara – Infatti, ci piace immaginarlo come il luogo dove vivere bene. L’obiettivo è risollevare il paese dallo stato di decadenza in cui si trova. Lo abbiamo sempre pensato come un progetto civico di forte rinnovamento, sostenuto da persone in grado di dare quel valore aggiunto, necessario in un momento di grande difficoltà. La squadra – prosegue Bertino – sarà formata da persone competenti che vivono il territorio e conoscono i problemi, per rendere l'Amministrazione valida e virtuosa. Per il nostro programma – aggiunge – ci saranno interventi a breve, medio e lungo termine, perché occorrerà fare delle cose fin da subito (per migliorare la quotidianità). Per altre, dovremo attuare con serietà e competenza un programma nell’ottica di una ragionata progettualità». Quello di Cosimo Bertino è un ritorno sulla scena politica.

