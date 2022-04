Amministrative a Messina, Fratelli d'Italia sceglie Maurizio Croce

"Alla luce degli ultimi fatti che hanno interessato la coalizione con riferimento al candidato a sindaco Maurizio Croce, dopo essere stati finora in silenzio, al solo fine di garantire la compattezza e l’unione, e, soprattutto, dopo aver ascoltato le istanze e le opinioni del nostro elettorato di centrodestra, riteniamo che Croce sia il candidato sindaco per noi condivisibile”. Lo affermano la deputata di FdI Ella Bucalo, la deputata regionale Elvira Amata, capogruppo di Fratelli d’Italia all’Ars, e Pasquale Currò, coordinatore di Fratelli d’Italia per la Città Metropolitana di Messina. “La sua figura, espressione di competenza amministrativa, necessaria al futuro della nostra città, e la capacità inclusiva, dimostrata nel frangente delle concertazioni, rappresentano per noi la giusta sintesi – aggiungono i rappresentanti di Fratelli d’Italia -. Maurizio Croce è pertanto per Fratelli d’Italia la scelta da condividere. Scelta meditata e confermata solo alla luce del nostro composto silenzio, che ha dimostrato come, ancora una volta, il nostro è un partito serio, coerente e coeso” . “Spiace che a Messina il centrodestra – concludono Bucalo, Amata e Currò - non vada unito, stante le opposte decisioni di Lega e Forza Italia, quasi a verificare che nelle elezioni amministrative siciliane viene meno il vincolo di coalizione”

© Riproduzione riservata