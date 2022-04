Saponara, il vice sindaco Bertino: "Nessun avvicinamento al gruppo di Merlino"

Continua a regnare l’incertezza sulle prossime elezioni comunali a Saponara. Sull’ipotesi di un possibile avvicinamento tra il gruppo di opposizione, cui fa capo il consigliere Giuseppe Merlino, e l’attuale maggioranza, è intervenuto il vicesindaco Nicola Bertino, che ha fornito la sua versione dei fatti. «Sulla presunta alleanza con il gruppo vicino a Giuseppe Merlino è doveroso fare una precisazione – dichiara –. Al sottoscritto non risultano, da parte del gruppo che sostiene l’Amministrazione uscente, contatti e prese di posizione per sostenere altri candidati alla carica di sindaco. Ho interpellato in tal senso anche il primo cittadino Fabio Vinci, attualmente fuori sede, il quale conferma di non aver avuto alcuna interlocuzione e di non aver dato nessuna indicazione. Se qualcuno del nostro gruppo ha avuto incontri lo avrà fatto sicuramente e legittimamente a titolo personale. Pertanto, l'Amministrazione in carica, ad oggi, non ha preso alcuna decisione», conclude il vicesindaco.

Si intuisce che ancora i tempi non sono maturi, ma Fabio Vinci lascia intendere che la sua linea politica resta sempre democratica e moderata.

