Elezioni a Torrenova, Castrovinci correrà di nuovo in solitaria

Campagna elettorale atipica per la seconda volta consecutiva a Torrenova dove, a meno di due mesi dal voto del 12 giugno, si profila una corsa in solitaria verso la rielezione per il sindaco uscente Salvatore Castrovinci, candidato per il terzo mandato amministrativo.

Uno scenario già visto cinque anni fa, quando Castrovinci fu rieletto con oltre il 95 % delle preferenze, che anche quest’anno dovrebbe ripetersi con una seconda lista in corsa solo ad onor di firma. Nel frattempo il primo cittadino uscente ha già ufficializzato i nomi dei dodici candidati al consiglio comunale nella lista in suo appoggio, “Torrenova Unita”.

