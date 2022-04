Saponara, sulla nomination di Merlino si registra ampia condivisione

Le elezioni amministrative sono ormai alle porte ma nel centro tirrenico di Saponara ci sono ancora molte incognite sulle liste che andranno a confrontarsi. In un clima dove ancora oggi predomina il caos, il capogruppo dell’attuale minoranza Giuseppe Merlino offre il primo pezzo del puzzle che andrà a comporsi da qui ai prossimi giorni.

«Il gruppo di minoranza è compatto nel sostenere la mia candidatura in occasione delle prossime elezioni Amministrative – dichiara Merlino –. A tal proposito, sembra che ci sia un’apertura totale da parte di tutti i gruppi politici, come ho avuto modo di appurare nei vari incontri che si sono susseguiti. Ben vengano le persone, donne e uomini, che si fanno promotrici di idee e proposte per la nostra comunità. Ci hanno abituato a credere che nulla può cambiare – puntualizza Giuseppe Merlino-. Noi pensiamo, invece, che oggi più che mai è il momento di costruire abbattendo gli steccati ideologici e di parte. Siamo partiti dal basso, discutendo con tutti, evidenziando le priorità da cui ripartire dopo due anni di pandemia, con una guerra che incute paura e incertezza sul domani, sul futuro dei nostri figli e delle nuove generazioni, con la mancanza di socializzazione che si è venuta a creare, insieme all’incertezza lavorativa che ha minato ogni settore. Si sta discutendo del programma per cercare di venire incontro alle esigenze della cittadinanza e a breve si dovrebbe chiudere il cerchio», conclude.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata