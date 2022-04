Minardo e la Lega "scaricano" Germanà: "Il partito non ha ancora deciso"

La decisione di Nino Germanà di ufficializzare l’appoggio al duo Cateno De Luca-Federico Basile sta creando scompiglio in casa Centrodestra, ma anche all’interno della stessa Lega-Prima l’Italia. Interpellato dalla Gazzetta, il segretario regionale dei Salviniani, Nino Minardo, spiega: “Rispetto per la posizione di Nino Germanà e nessuna preclusione rispetto ai percorsi e alle scelte future. Il nostro partito, però, non ha ancora deciso e siamo impegnati in queste ore in un confronto interno che auspico possa molto presto portarci ad una decisione su Messina ampiamente condivisa”. Insomma, al momento si tratterebbe di una posizione solitaria di Germanà (col placet di Matteo Salvini, che due settimana fa aveva incontrato De Luca?). Posizione che però potrebbe aprire una resa dei conti nella Lega in riva allo Stretto.

