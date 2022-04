Messina, bilancio preventivo vicino al traguardo

Martedì Messina dovrebbe avere il suo bilancio di previsione. Forse l’ultimo importante atto del consiglio comunale prima del rompete le righe elettorale.

Ieri, al termine di quasi tre ore di seduta, sono stati votati quasi tutti i 39 emendamenti che sono stati presentati, quasi tutti, dal commissario Leonardo Santoro, in continuità amministrativa rispetto alle strette esigenze della città. La base era il documento di programmazione finanziaria realizzato dalla giunta De Luca.

Il presidente vicario Nino Interdonato ha fatto votare, a buon ritmo, 37 emendamenti. Gli ultimi due, e altri sub emendamenti, saranno analizzati martedì quando l’intera delibera sarà votata.

Delle 37 proposte solo una non è stata accolta da un’Aula che è rimasta a lungo vicina al numero minimo di presenze ( 13). Non sarà finanziato un parco di educazione stradale per alunni delle scuole medie e superiori per 109.000 euro.

