Comune di Tortorici, altri sei mesi di commissariamento

Altri sei mesi di commissariamento per il comune di Tortorici. L’ufficialità è giunta nella serata di ieri dal Consiglio dei Ministri che, su proposta del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, ha deliberato la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale già in vigore dal 23 dicembre 2020, inizialmente prevista in 18 mesi, con la scadenza che sarebbe dunque intervenuta a fine giugno prossimo.

Secondo quanto riferito da Palazzo Chigi, la proroga del commissariamento si è resa necessaria al fine di completare le attività in corso volte a scongiurare condizionamenti e forme di ostruzionismo da parte della criminalità organizzata e di perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell’azione amministrativa. A norma dell’articolo 21 dello Statuto della Regione siciliana, è stato invitato, per l’esame della questione, anche il Presidente della Regione Musumeci. Alla guida del comune di Tortorici resteranno dunque fino al dicembre 2022 i commissari straordinari, i vice prefetti Giuseppe Sindona e Matilde Mulè e la funzionaria Giulia Rosa, che avranno il compito di traghettare il centro nebroideo alle amministrative della primavera 2023, quando la comunità oricense potrà tornare ad eleggere i propri rappresentanti.

© Riproduzione riservata