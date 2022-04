Capo d’Orlando, accuse alla Giunta: “Situazione finanziaria gravissima”

«La situazione è gravissima e il “buco” potrebbe ammontare fino a 40 milioni di euro, considerando i debiti fuori bilancio e compresi gli ultimi affidamenti». Sono i tre rappresentanti delle tre forze politiche presenti alla ultime elezioni amministrative di ottobre di Capo d’Orlando, Lucia Pinsone (Udc), Carlos Vinci ( Movimento Flash Mob) e Filippo Spadaro ( Movimento Vox Populi) a dichiararlo in un comunicato stampa all’indomani della conferenza del sindaco paladino Franco Ingrillì che comunicava l’esternalizzazione del settore finanziario per l’approvazione degli strumenti finanziari arretrati. Una società esterna, quindi che, come si legge nella delibera di giunta dia assistenza «nell’elaborazione dei bilanci ’20, ’21 – 22 e relativa previa valutazione dell’ipotesi di ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale». Ma per Pinsone, Vinci e Spadaro, «il goffo tentativo in conferenza stampa della giunta Ingrillì di tranquillizzare tutti, annunciando l’intenzione di ricorrere al piano di riequilibrio, è già fallito in partenza, per via dell’ingente situazione debitoria che di fatto conferma l’implicita sussistenza di uno stato di dissesto.

