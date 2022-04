Amministrative a Messina, il centrodestra si compatta: il candidato sarà Maurizio Croce

E’ Maurizio Croce il candidato del centrodestra a Messina. La coalizione lo sosterrà in modo compatto. Lo conferma il leader di Fi in Sicilia, Gianfranco Micciché: «Il tavolo del centrodestra a Roma ha trovato la sintesi». La decisione è arrivata al termine della riunione nella capitale con i rappresentanti di altri partiti della coalizione, per trovare un accordo sui candidati a sindaco per le prossime Amministrative in Sicilia.

Fumata nera nei colloqui di questo pomeriggio a Roma tra Matteo Salvini e alcuni alleati per quel che riguarda il candidato di Palermo. Non c'è ancora il nome unitario, ma il leader siciliano di Forza Italia si mostra ottimista: «Sono molto soddisfatto della riunione in cui è emersa l’assoluta voglia di stare uniti, per non gettare alle ortiche la possibilità palese di vincere le elezioni a Palermo».

© Riproduzione riservata