Centrodestra a Messina. Beninati: "Convergere le energie". Germanà: "Appello caduto nel vuoto"

“Si rende necessario far convergere le energie di tutto il centrodestra per consegnare alla città di Messina un’alternativa credibile e responsabile. Il centrodestra deve essere in grado di fare squadra perché solo la compattezza può garantire alla città un progetto politico serio e duraturo”, Così il coordinatore cittadino di Messina per “Prima l’Italia” Nino Beninati e la coordinatrice provinciale Daniela Bruno.

Dall’altra parte i toni di Nino Germanà restano fermi: “Con grande senso di responsabilità - ha scritto sui social - ho lanciato un appello per trovare una sintesi unitaria che andasse oltre me e Croce. Ma come era prevedibile il mio appello è caduto nel vuoto ignorato dall’arroganza di chi pensa di potere continuare a decidere le sorti di questa città manovrando tutti e tutto. E chi per anni ha affossato il Centrodestra con la sua presenza ingombrante, stavolta, in un colpo solo proverà a fare perdere centrodestra e centrosinistra e nessuno ha il coraggio di dirlo. Io lo posso dire e lo dico a voce forte perché sono un uomo libero e non sono in vendita”.

