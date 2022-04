Villafranca, dopo 10 anni De Marco rivendica la rotta

Inizia il conto alla rovescia per il sindaco Matteo De Marco che, tra un paio di mesi, cederà la fascia tricolore al suo successore. Sono stati lunghi e intensi questi 10 anni di governo. Un percorso fatto di ricordi, criticità e difficoltà.

Sindaco, qual è oggi il bilancio?

«Mi preme sottolineare quanto sia stata un’esperienza entusiasmante e irripetibile, ma soprattutto quanto sia stato un onore essere il primo cittadino del mio paese. Nonostante le innumerevoli difficoltà e i tanti obiettivi rimasti incompiuti, il bilancio non può che essere positivo. Ho dovuto affrontare molte criticità quali il post alluvione 2011, i continui tagli ai finanziamenti statali e regionali, la grave crisi economico-finanziaria a livello nazionale con gravi difficoltà per le famiglie che non riescono ad essere puntuali nel pagamento dei tributi, e infine la gravissima pandemia che ha causato danni enormi con disagi a famiglie e imprese».

Qual è la cosa fatta che considera più importante?

«Mi sento di affermare che è stata di aver mantenuto fede all’impegno preso con i cittadini. Serietà e impegno sono stati il mio filo conduttore in considerazione dell’amore che nutro per il paese in cui sono nato e cresciuto e perché ritengo che contribuire alla crescita del proprio comune sia prima di tutto un dovere civico e morale».

Ritiene di aver commesso degli errori in questi suoi mandati, e se sì quali?

«Non credo sia possibile amministrare senza commettere errori. Il mio rammarico più grande è quello di aver dato troppa fiducia e possibilità a persone che spesso hanno remato contro l’interesse dell’Amministrazione e dei cittadini».

