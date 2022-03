Pnrr, l’ex Provincia di Messina candiderà anche i progetti dei Comuni

Sono attese per domani le novità principali sul caso del Pnrr della città Metropolitana. La delusione dei sindaci della provincia non è tardata ad arrivare dopo che hanno appreso dalla stampa che Palazzo dei leoni aveva inviato ai ministeri di economia, finanza e interno due proposte per ottenere i 132 milioni del piano di ripresa e resilienza che non contemplavano i progetti che erano stati preparati dai territori nei due mesi precedenti. Venerdì ci sono state diversi incontri “digitali” fra i primi cittadini e il commissario straordinario Leonardo Santoro che ha firmato il decreto al termine di una fase istruttoria avviata dalla gestione di Cateno De Luca. Qualcuno dei sindaci ha chiesto che venga revocato l’atto con cui l’ente ha inviato le sue proposte al Governo, altri, invece hanno proposto una verifica per l’integrazione progettuale. Ed è su questa linea che sta agendo la Città Metropolitana che non vuole rischiare di perdere una montagna di soldi.

Per non lasciare nulla di intentato, e qui veniamo alla soluzione che verrà messa in campo domani, la città metropolitana chiederà ai ministeri di poter inviare anche il progetto originale che aveva coinvolti i comuni.

