Messina, l’ora dei “tavoli” sta per terminare. Il Centrodestra rischia di implodere

La politica diventa materia da Confartigianato. I veri leader, al momento, sono i falegnami. L’immagine dei “tavoli” sarà quella che resterà nella storia del mese di marzo a Messina, oltre alle tragiche scene dell’assurda e folle invasione russa in Ucraina.

Cos’hanno ordinato, stavolta, ai “tavoli” del Centrodestra e del Centrosinistra? Quale il menu del sabato sera? Pizza (“capricciosa” su tutte...), birra e... ci si rivede domani. La frase più sentita, da un mese a questa parte, è proprio questa: «Ci aggiorniamo». C’è ancora tempo...

La situazione nelle due coalizioni, però, è ormai diversa. Nel Centrosinistra la scelta è stata fatta e ieri il Pd ha impartito la benedizione “urbi et orbi” alla discesa in campo del suo segretario cittadino, Franco De Domenico, l’ex deputato regionale sul quale, faticosamente e non senza strappi e mugugni, si è trovata la necessaria sintesi. L’unica nodo da sciogliere è se De Domenico sarà il candidato di un Centrosinistra unito e coeso, oppure se il malcontento espresso dai movimenti di area accorintiana, cioè Cambiamo Messina dal basso e MessinAccomuna, si tradurrà in una rottura definitiva, con tanto di candidatura alternativa.

E a proposito di Centrodestra, di armate non se ne vedono proprio in giro. E, in ogni caso, meglio non utilizzare linguaggio bellico, in questo tempo di atroce violenza e morte insensata. Si può parlare di una coalizione che rischia di implodere, forse è già implosa, malgrado gli appelli all’unità di Beppe Picciolo, il leader di Sicilia Futura, e di altre componenti dello schieramento. In sede locale si sta ripetendo, per filo e per segno, quanto sta accadendo a livello regionale. Le bordate di ieri lanciate da Matteo Salvini non sono casuali. E qui, in riva allo Stretto, il leghista, ed ex forzista, Nino Germanà ha intenzione di fare sul serio e di non recedere dalla candidatura a sindaco.

