Amministrative a S. Teresa di Riva, accordo tra Bartolotta e Scarcella?

Si lavora alacremente alla formazione delle squadre elettorali a S. Teresa di Riva. I candidati a sindaco sono tre (Danilo Lo Giudice, Nino Bartolotta e Antonio Scarcella), ma non è escluso che da qui al giorno della presentazione delle liste possano esserci clamorose novità. Alcuni esponenti dei gruppi civici rimasti fuori dai giochi, infatti, hanno lasciato intendere di volersi organizzare per offrire agli elettori un’altra possibilità e potrebbe quindi nascere una quarta compagine, anche se al momento non vi sarebbero i numeri per arrivare ad una lista, così come le liste potrebbero scendere a due.

I numeri sembrerebbero infatti mancare anche a Scarcella, tanto che si è diffusa la voce del ritiro della sua candidatura e di un accordo con Bartolotta, con un ingresso in lista di uno o più rappresentanti: possibilità che l’attuale consigliere di minoranza ed esponente del Partito democratico smentisce categoricamente, dicendosi al lavoro con M5S, Gd e gruppi di cittadini per completare la squadra a suo supporto, riscontrando molto entusiasmo tra i partecipanti al progetto. I prossimi giorni potrebbero quindi essere decisivi per delineare meglio scenari finora rimasti nell’ombra.

