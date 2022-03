Elezioni a Villafranca, scelta di campo a sostegno di Cavallaro

È entrata nel vivo la campagna elettorale a Villafranca. Protagonisti della vicina tornata 2022 sono, al momento, Giuseppe Cavallaro, che ricopre la carica di vicesindaco, e Mario Russo, ex assessore comunale, supportato dalla lista “Villafranca libera”. I due sfidanti, che stanno già lavorando ai programmi, sono affiancati da associazioni, movimenti, personaggi politici e professionisti. Il movimento “Giovani per Villafranca” ha scelto la lista “Coerenza e concretezza” a sostegno del candidato a sindaco Giuseppe Cavallaro. Durante l’assemblea programmatica, il gruppo ha deciso di scendere in campo, dopo la relazione iniziale esposta dal leader del movimento Nino Costa, assessore alle Politiche sociali, culturali e giovanili, che ha tracciato un bilancio degli obiettivi raggiunti in questi ultimi cinque anni di Amministrazione De Marco.

