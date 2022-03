Comunali a Messina, La Rosa subentra a Costanzo che si candida come consigliere

Primo cambio in corsa, nel lungo cammino delle Amministrative di Messina. Ad operarlo, l'unico candidato sindaco attualmente in campo, Federico Basile. Non è più Giovanni La Rosa il candidato alla presidenza della sesta Circoscrizione del movimento “deluchiano”, ma Massimo Costanzo. Un avvicendamento annunciato dallo stesso Basile: «Giovanni La Rosa mi ha manifestato la volontà di candidarsi al consiglio comunale, avendo verificato che così potrà dare un maggiore contributo alla squadra. Insieme abbiamo allora individuato in Massimo Costanzo, una persona radicata in quel territorio di cui ben conosce le esigenze, il candidato ideale per rappresentare tutti noi nella sfida per la presidenza della Sesta Municipalità. Massimo è stato felice di accettare e nei prossimi giorni avremo modo di presentarlo ufficialmente». Costanzo è già stato consigliere della sesta Circoscrizione dal 2013 al 2018, eletto nella lista civica Servizio Pubblico Peloro. Nel 2018, pur essendo il più votato della lista di centrosinistra “LiberaMe”, è rimasto fuori dal consiglio circoscrizionale.

