Messina alle urne: il centrosinistra rilancia ancora su Zafarana o Giunta

Dopo i sondaggi informali, la coalizione di centrosinistra passa alle verifiche ufficiali. Quelle del dentro o fuori, per i candidati ma anche per i partiti che cercano da giorni il punto di partenza della loro campagna elettorale. La riunione di ieri sera, nella sede di Cambiamo Messina dal Basso, ha decisamente stretto il campo d’azione degli emissari che dovranno formalizzare “l’invito” a diventare il candidato della coalizione. Dal tavolo i rappresentanti dei partiti (per il Pd c’erano Franco De Domenico, Nino Bartolotta e Antonio Saitta, per il M5S si sono seduti Antonio De Luca, Grazia D’Angelo e Angela Raffa, Domenico Siracusano per Art. 1) si sono alzati con la decisione di verificare fino in fondo la disponibilità di Valentina Zafarana e Gaetano Giunta. Un’opzione politica e una civica. L’ordine delle priorità non è stato definito, o meglio, sono emerse voci discordanti, ma su entrambi c’è la unanimità dei consensi di un gruppo che resta particolarmente eterogeneo.

Se entrambi confermassero il gran rifiuto, però, si aprirebbero nuovi scenari e toccherebbe al Pd, prendere in mano il cerino. In casa Dem le opzioni sarebbero solo “politiche”. O uno fra Nino Bartolotta e Franco De Domenico oppure la scelta ricadrebbe sulla consigliera Antonella Russo.

Nel centrodestra in pole position resta Maurizio Croce.

