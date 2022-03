Messina, oggi il tavolo del centrosinistra. Giunta: "Non sono candidato, il mio percorso è alla Fondazione di Comunità"

Sarà la riunione decisiva? Qualcuno dice sì, altri dubitano e c’è chi teme una frattura interna. Il Centrosinistra sa che è giunta l’ora delle scelte e che fra poco, al tavolo verde, il “croupier” annuncerà che i giochi sono chiusi e “rien ne va plus”. Ma non è mai facile – la storia del Centrosinistra lo dimostra, in fondo – trovare l’unità, evitare il malessere e le discordie all’interno di una coalizione che, dichiaratamente, vuol essere il più inclusiva possibile. Dal Pd ai Cinque Stelle – e questo è ormai quasi scontato, trattandosi dell’asse che regge il governo Draghi, insieme, però, con Forza Italia e Lega che qui, in riva allo Stretto, saranno avversari –, da Più Europa ad Articolo Uno-Leu, fino a ricomprendere l’area movimentista, quella che nel 2013 presentò la candidatura di Renato Accorinti e che ha continuato a far politica in città, tramite movimenti come Cambiamo Messina dal basso e MessinAccomuna. Scegliere un nome che vada bene per tutti, e poi sostenerlo fino in fondo: non è facile ma è quello che oggi tenteranno di fare i delegati di tutte le forze politiche dello schieramento.

In molti avevano pensato a Gaetano Giunta, ex assessore comunale dell’Amministrazione Providenti e creatore della Fondazione di Comunità. Un punto di sintesi tra le tante anime del centrosinistra, ma è lo stesso Giunta a chiarire la sua posizione: "Innanzitutto intendo ringraziare coloro che in questi giorni hanno pensato alla mia persona per la candidatura a Sindaco della nostra splendida città. Come ho sempre chiarito alle forze associative, sociali e politiche che mi hanno contattato, ormai da anni ho scelto di servire Messina attraverso i programmi di ricerca-intervento promossi e finanziati dalla Fondazione di Comunità di Messina-Distretto Sociale Evoluto che ho contribuito a fondare e che ho l’onore di dirigere. I nostri territori e il nostro Paese hanno un gran bisogno di luoghi, di comunità di persone e organizzazioni che ricercano e sperimentano nuovi approcci economico-sociali, della conoscenza, nuovi paradigmi energetici e tecnologici capaci di contrastare le crescenti e disumane diseguaglianze e i processi di mutamento climatico. La grande sfida che abbiamo come umanità è quella di generare una vera e propria metamorfosi che renda i territori e quindi il mondo ancora accoglienti per l’uomo per tutti gli uomini. E il lavoro della fondazione è a disposizione di tutti ed è di tutti, a partire dagli ultimi".

© Riproduzione riservata