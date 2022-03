Amministrative Messina, un tavolo... dopo l’altro

È l’ora dei tavoli. Per la gioia dei falegnami e di chi ama le canzoni di Sergio Endrigo. Ricordate? («Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero...» e poi il seme, il frutto e il fiore). Ieri il tavolo del Centrodestra. Oggi il tavolo del Centrosinistra. Lunedì di nuovo il tavolo del Centrodestra. Nel frattempo c’è stato anche il tavolo dei dirigenti siciliani della Lega con Matteo Salvini, incentrato sulle prossime elezioni di Palermo e di Messina. Alla fine, da tutti questi tavoli, dovranno necessariamente uscire, al di là dei luoghi comuni su strategie, progetti e programmi, i nomi dei candidati alla sindacatura. E tutto dovrebbe avvenire entro l’inizio della prossima settimana. Anche perché il lavoro dei falegnami poi rischia di essere fuori tempo massimo, se davvero la data delle Amministrative sarà fissata dal presidente della Regione alla domenica 29 maggio.

Il Centrodestra, dunque. Location “classica”, l’Hotel Royal, per riunire, una sedia accanto all’altra, i rappresentanti-delegati di: 1) Forza Italia; 2) Fratelli d’Italia; 3) Lega; 4) Ora Sicilia, cioè i genovesiani; 5) Diventerà Bellissima, la componente Musumeci; 6) Sicilia Futura, Beppe Picciolo e dintorni; 7) Autonomisti; 8) Noi con l’Italia; 9) Udc; 10) Democrazia cristiana, quella di Cuffaro e Renato Grassi; 11) Democrazia liberale, quella di Enzo Palumbo e Pippo Rao. Qualche minuto dopo la fine dell’incontro, tutte le forze politiche si sono affidate alle poche righe di uno scarno comunicato: «Si è concluso il primo vertice del centrodestra in previsione della prossima scadenza elettorale cittadina, in cui si è messo al centro del dibattito un progetto politico unitario per Messina. All'incontro erano presenti in tutto undici forze politiche, come non succedeva da tanto tempo, unite dal comune obiettivo di procedere ad un ragionamento collettivo. Il prossimo incontro è previsto per lunedì 14 marzo».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata