Regionali in Sicilia, Merlino sarà il candidato della Democrazia Cristiana

Vuol riprendere il testimone lasciato oltre 40 anni dal padre, Giuseppe, che fu sindaco di Messina e deputato. Salvatore Merlino è il candidato della Democrazia cristiana alle prossime elezioni regionali. La presentazione avverrà venerdì 4 Marzo alle 10 nella sala ovale del Comune, nel corso di una conferenza stampa.

La carriera politica

In passato, l'ingegnere Merlino ha ricoperto il ruolo di consigliere e assessore comunale, e attualmente è responsabile provinciale del partito per Infrastrutture, trasporti e i collegamenti con le isole Eolie. Impegnato in politica sin dalla giovane età, anche perché suo padre Giuseppe è stato esponente di spicco della Democrazia Cristiana, sindaco di Messina, più volte deputato e assessore regionale.

"Per dare a Messina il rilievo che merita"

Merlino oggi, dopo un periodo di pausa per impegni lavorativi e familiari, si ripresenta per le elezioni regionali, riprendendo il suo impegno in politica, non avendolo mai comunque lasciato del tutto, essendo questa una delle sue grandi passioni. “Desidero - spiega - Merlino - ora fare politica attiva per la mia comunità, cercando di ridare il rilievo che merita alla città di Messina e alla sua provincia, e portando avanti le istanze necessarie per farla essere di nuovo protagonista nei tavoli regionali. Il mio obiettivo è quello di coniugare alcuni importanti valori che hanno contraddistinto l’azione della Democrazia Cristiana, con progetti nuovi per la comprensione e risoluzione di tematiche che hanno oggi maggior peso, quali, tra le altre, innovazione, ambiente e formazione, intercettando così anche i fondi previsti dalla Unione Europea nel Pnrr. Voglio cercare di far cambiare prospettiva alla classe politica, concentrando l’azione soprattutto su quelli che sono i temi che possono incidere concretamente sul futuro dei giovani. In particolare, durante l’incontro con la stampa, illustrerò alcuni progetti interessanti per la città di Messina". Alla conferenza stampa saranno presenti il candidato Salvatore Merlino, il segretario comunale della Dc Rosalia Schirò, il vicesegretario comunale del partito Pippo Previti.

