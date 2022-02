Santa Teresa di Riva, Nino Bartolotta lancia la sfida all’ex delfino Danilo Lo Giudice

A novanta giorni dalle elezioni, Santa Teresa di Riva ha il secondo candidato sindaco. Ieri pomeriggio, Nino Bartolotta ha rotto gli indugi, ufficializzando la sua discesa in campo per sfidare l’uscente Danilo Lo Giudice, «formare e guidare un’ampia lista civica comprendente tutte le forze politiche e sociali che hanno dato disponibilità», si legge nella nota diffusa dal suo gruppo. L’investitura è arrivata nel corso dell’ultimo incontro con partiti e gruppi civici e Bartolotta, già sindaco dal 1992 al 2003, «ha accettato riservandosi di proseguire il confronto con tutti coloro che vorranno contribuire alla realizzazione di un progetto per il rilancio del paese». Ma cosa ha spinto Nino Bartolotta, che il 3 giugno compirà 69 anni, a rifarsi avanti in prima persona? «L’attuale Amministrazione è basata sulla teoria del monocolore, del “ci siamo noi e basta”, senza accordi e aperture alla città e alle forze politiche – ci ha spiegato ieri – e tante persone che vogliono fare politica hanno individuato in me colui che meglio di altri può rappresentare quel desiderio di tornare in campo e presentare una lista che racchiuda tutti coloro che vogliono partecipare, una spinta che mi ha convinto ad accettare il peso della responsabilità per guidare questa squadra».

