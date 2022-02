Taormina, l’insidia del referendum sulla viabilità

Dopo il via libera dell'8 febbraio scorso, con il Consiglio comunale che all'unanimità ha votato il regolamento che disciplina i referendum comunali, si va adesso al confronto politico finale sulla questione di un possibile referendum sulla viabilità a Taormina.

L'opposizione, che ha portato in aula la proposta di regolamento sulla materia, poi emendata ed esitata dall'aula, ora spinge affinché si arriva alla formulazione del quesito e ad una consultazione da sottoporre ai cittadini.

L'argomento è diventato ormai un caso politico, con la maggioranza che difende il piano di circolazione attivato in centro storico l'8 marzo 2021 - che ha disposto in particolare il senso unico sulla Circonvallazione - e la minoranza che, invece, vorrebbe arrivare ad un referendum per cavalcare l'onda delle polemiche che ha suscitato quell'ordinanza in città.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata