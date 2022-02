Sindaco di Messina, Amata: "Nel centrodestra serve avviare subito il dialogo per nome autorevole"

"Le dimissioni del sindaco di Messina Cateno De Luca impongono alla coalizione di centrodestra di avviare immediatamente un dialogo per elaborare un programma che possa essere adottato dal candidato sindaco da individuare con una riflessione e un confronto tra alleati". Lo dice Elvira Amata, capogruppo di Fratelli d'Italia all'Ars. "Sono d'accordo che alla nostra città serva un nome autorevole, che dia fiducia e freschezza, ma per arrivare al nome - aggiunge Amata - è utile condividere un percorso tra le forze di una coalizione che soltanto se unita e coesa potrà esprimere certamente il prossimo sindaco della terza città siciliana. Il confronto leale e franco tra partiti dello stesso schieramento ritengo che debba essere il primo momento indifferibile e sono certa che le forze di centrodestra accoglieranno con senso di responsabilità il mio appello che ha lo scopo di unire per costruire insieme il dopo De Luca", conclude Amata.

