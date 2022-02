Patti punta allo sviluppo: il sindaco Bonsignore traccia la rotta

A quattro mesi dalle elezioni amministrative che hanno visto la città di Patti dare un cambio alla guida della città, il sindaco Gianluca Bonsignore traccia un bilancio dell’attività svolta e guarda alle prospettive future di rilancio.

«La prima cosa su cui abbiamo puntato – ha detto il primo cittadino – è il recupero del tessuto umano dell’ente Comune. Da subito abbiamo cercato di creare le basi per poter lavorare bene durante il nostro mandato. Inoltre, ci siamo trovati costretti a risolvere alcune emergenze anche per delle scadenze imminenti che ci siamo trovati costretti a rispettare proprio a ridosso del nostro insediamento. Adesso, possiamo iniziare a programmare e dare una nostra impronta all’azione amministrativa. Proprio per questo, contiamo di riuscire ad approvare il bilancio di previsione 2022».

L’Amministrazione Bonsignore, con un lavoro di squadra, sta lavorando su diversi settori. «La priorità – ha evidenziato – è quella di continuare a lavorare in sinergia con gli uffici comunali al fine di portare avanti la più ampia progettazione possibile per farci trovare pronti quando ci saranno i vari bandi».

