Caprileone, Caputo si candida in versione anti-Grasso

Dopo l’indiscrezione, dal nostro giornale pubblicata pochi giorni fa, la conferma. Il giovane Giorgio Caputo, dottore in giurisprudenza e imprenditore nel campo dei preziosi, è il primo candidato a sindaco ufficiale per le elezioni amministrative che, per scadenza del mandato, si svolgeranno quest’anno a Caprileone. Sarà sostenuto da una squadra che ha i punti base nei consiglieri uscenti ed ex amministratori, Giuseppe Musarra e Antonino Fiore, l’ex consigliere Massimo Rosella e il padre, Salvatore Caputo, per anni storico consigliere di opposizione al gruppo Grasso. In una lettera aperta ai suoi concittadini Caputo ha spiegato che la sua scelta è maturata a seguito di «un’attenta riflessione e un confronto con tanti cittadini, rappresentanti di tutte le categorie sociali e, soprattutto, con le forze politiche presenti sul territorio. Percorso dal quale è scaturita la nascita di una coalizione composta da donne e uomini con capacità e competenze diverse, una compagine unitaria, come mai era accaduto negli anni precedenti».

