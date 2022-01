Milazzo, servizi associati nel Distretto sanitario: approvato schema di convenzione

Approvato, con il voto favorevole dei consiglieri Ficarra, Piraino, Magliarditi, Pellegrino, Rizzo, Bambaci, Doddo, Oliva, Saraò, Sindoni, Francesco Russo, Lydia Russo, Antonino Italiano e l’astensione di Maisano, a conclusione di una seduta urgente, lo schema di convenzione per la gestione, in forma associata, dei servizi e degli interventi sociali e socio sanitari distrettuali. Strumento che rafforzerà l'organizzazione del sistema dei servizi sociali, migliorando la cooperazione tra i Comuni del distretto socio-sanitario n.27, sul piano tecnico, amministrativo e gestionale.

Con la convenzione, che sarà firmata dal sindaco Pippo Midili, vengono determinate per la realizzazione di quanto previsto dal Piano di Zona, dal Piano di attuazione locale e dal Piano regionale non autosufficienza, le seguenti finalità: gestione associata delle attività e dei servizi; definizione di modalità omogenee di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali e confronti alle leggi e indicazioni programmatiche; razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse messe a disposizione per le attività oggetto della convenzione.

Alla proposta, con 13 voti favorevoli e 1 astensione, è stata data l’immediata esecutività.

