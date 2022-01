Il Governo mette sotto osservazione il Comune di Capo d’Orlando

Da un lato il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio e, dall’altro, il commissario ad acta regionale. È nella morsa dei controlli amministrativi il Comune di Capo d’Orlando anche se, dopo mesi, è riuscito a saldare tutti gli stipendi arretrati dei dipendenti. In questi ore, però, dovrebbe pagare la mensilità di gennaio e l’attenzione è quindi tutta rivolta verso l’Ufficio Ragioneria. Attenzione, però, non dei dipendenti perché, come dicevamo, la loro protesta è arrivata sino a Roma, alla Presidenza del Consiglio che, a fine anno, ha scritto alla segretaria del Comune chiedendo lumi sulla mancata corresponsione degli emolumenti. La nota “romana”, pervenuta a Palazzo Europa proprio quando la regolarità dei pagamenti era stata ripristinata, su segnalazione dei sindacati ha puntato i riflettori anche su altre lagnanze dei dipendenti tanto che la Presidenza del Consiglio chiede alla segretaria di «relazionare, inoltre, sullo stato della contrattazione integrativa presso codesto Comune a decorrere dall’annualità 2015, quanto sopra anche tenuto conto che non sono rinvenibili informazioni nell’apposita voce contrattazione integrativa contenuta nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune».

