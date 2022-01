Raffineria di Milazzo, Calderone incontrerà il ministro Roberto Cingolani

L’on Tommaso Calderone, capogruppo di Forza Italia all’Ars, ha chiesto e ottenuto un incontro con il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, al fine di poter discutere in merito alle tematiche relative alla Raffineria di Milazzo. Obiettivo dell’incontro, in programma a Roma il prossimo 2 febbraio, la risoluzione delle problematiche in ottica della salvaguardia dell’occupazione e dei posti di lavoro, sempre con uno sguardo attento alla tutela dell’ambiente.

“Ci siamo subito attivati - ha dichiarato Calderone - cercando questo incontro per chiarire i termini della questione. Ho inoltre chiesto e ottenuto la partecipazione a questo incontro anche dei sindaci di San Filippo del Mela e Milazzo”.

