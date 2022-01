Waterfront a Messina: le proposte del Partito Democratico per una visione sul futuro

L'iniziativa dell'Autorità di Sistema Portuale di aprire un dibattito sul “waterfront” con la cittadinanza e con tutti coloro che, a vario titolo, sono portatori di interessi collettivi è certamente da apprezzare. Tuttavia, riteniamo che affrontare il tema per porzioni di territorio e senza una visione complessiva e strategica dell'intero “waterfront” sia limitativo dell'idea di futuro e sviluppo della Città di Messina.

È evidente che l'area che va da Boccetta all'Annunziata è quella che richiede risposte più urgenti per i problemi che richiedono scelte rapide (Fiera, spostamento traghettamento privato, porticciolo turistico, risorse economiche già impegnate) ma è altrettanto vero che è necessario affrontare il tema dell'utilizzo dell'area che va da Boccetta alla Stazione Marittima e oltre per delineare il futuro di Messina. Siamo consapevoli che ci troviamo di fronte a problemi di non facile soluzione quali il tracciato del tram, il terminal per il collegamento veloce con la Calabria e le Eolie, la barriera al servizio del crocierismo, la stessa Stazione Marittima ma si tratta di una zona di particolare pregio non solo storico, ma anche paesaggistico e architettonico (basti pensare all’ex Palazzo Reale) certamente determinante per qualsivoglia ridisegno dell'assetto urbano della Città.

Ciò richiederà una visione prospettica e strategica per il futuro dell’intera area per la quale riteniamo indispensabile una forte e incisiva azione di coordinamento, un tavolo permanente che veda insieme Autorità di Sistema Portuale, Comune, Ferrovie dello Stato, Sindacati e Organizzazioni di categoria.

In questa ottica, la Federazione provinciale di Messina da tempo è impegnata, attraverso il proprio specifico Dipartimento e le proprie competenze, a dare il proprio contributo offrendo alcuni elementi di riflessione sulle scelte da compiere e che riteniamo essere determinanti per il futuro della Città.

