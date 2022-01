S. Teresa di Riva, una lista unica si contrapporrà a quella del sindaco Lo Giudice

Tra le tante incognite in vista delle elezioni amministrative della prossima primavera, a Santa Teresa di Riva sembra adesso esserci una prima certezza: a contrapporsi all’attuale amministrazione comunale ci sarà una sola compagine elettorale.

Dopo mesi di percorsi avviati su strade diverse, infatti, gli oppositori al governo cittadino in carica hanno raggiunto un primo accordo per gettare le basi e costruire una squadra unitaria da presentare agli elettori come alternativa politica al “sistema” De Luca-Lo Giudice, che amministra la cittadina ionica da dieci anni.

Mercoledì sera ne hanno discusso i rappresentanti dei vari partiti intenzionati ad essere in campo, ma anche esponenti della società civile desiderosi di provare un’esperienza politica per la propria comunità: al tavolo hanno preso posto il coordinatore cittadino della Lega, Giuseppe Sturiale; il segretario del circolo del Partito democratico, Angelo Casablanca; il responsabile locale del Movimento Cinque Stelle, Antonio Brunetto; i consiglieri comunali di minoranza Antonio Scarcella (Pd) e Giuseppe Migliastro, diversi ex consiglieri e amministratori comunali, tra i quali anche l’ex sindaco Nino Bartolotta, in carica dal 1994 al 2003, che da tempo ha rotto con De Luca e Lo Giudice e partecipa alla costruzione di un progetto politico contrapposto.

