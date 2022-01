Rometta, Merlino mantiene la parola e azzera la Giunta

Il sindaco Nicola Merlino rimescola le carte. Come annunciato nelle scorse settimane e nel programma politico, il primo cittadino di Rometta ha azzerato la giunta comunale, con il chiaro obiettivo di analizzare l'azione amministrativa svolta dagli assessori comunali in questi due anni e mezzo di consiliatura. Il provvedimento non rappresenta una novità per i componenti dell'Esecutivo, in considerazione del fatto che il sindaco aveva previsto la rivisitazione del gruppo a metà della sindacatura (in atto al secondo mandato). Gli assessori della Giunta Salvatore Ruggeri, Antonino Cirino, Giuseppe Saija e Melania Messina sono stati eletti il 21 maggio del 2019. Ancor prima del decreto di revoca emesso dal sindaco, l'assessore Salvatore Ruggeri ha presentato le dimissioni. Il sindaco si è riservato di nominare il nuovo Esecutivo con successivo provvedimento. Potrebbero esserci conferme e nuovi volti.

