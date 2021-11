Porto e waterfront di Milazzo, è scontro tra il sindaco Midili e l'Autorità portuale

E’ scontro tra l’Amministrazione comunale di Milazzo e l’Autorità di sistema portuale. Nel corso della seduta straordinario di consiglio comunale il presidente Mega ha infatti lamentato l’assenza di interlocuzione con l’Amministrazione in carica, comunicando alle forze politiche presenti in Aula di avere presentato ad aprile una visione strategica per lo sviluppo del porto di Milazzo da poter mettere alla base del documento di programmazione strategica, preliminare alla redazione di tutti i piani regolatori dei porti, senza il quale non si può partire con i piani regolatori, ma di non avere ricevuto alcuna risposta. “E’ vero che per Milazzo nel piano triennale e annuale si continuano a portare dietro le stesse opere, ma questo avviene perché non riesco ad avere una visione strategica condivisa con il Comune di Milazzo”.

Immediata e aspra la replica di Midili. “L’ingegnere Mega sembra il “caduto dalla naca” quando in aula consiliare dichiara di attendere una risposta dall’Amministrazione su quelle idee che lui, e solo lui, ha messo su carta”. “Non capisco cosa ci sia di difficile nel comprendere che la bozza predisposta dall’Autorità di sistema portuale, senza aver mai discusso preventivamente con l’Amministrazione o con il Consiglio Comunale di Milazzo, non soddisfi nessuno dei requisiti di visione di portualità che la città ha. E, per favore, in futuro eviti paragoni sprezzanti come quello in cui se Milazzo dovesse uscire dall’Autorità c’è un piccolo centro della Calabria pronto ad entrare. Ecco, in questo esempio c’è la visione di Mega, ma anche di molti suoi predecessori, sulla città di Milazzo e sul suo Porto. Una zona dove prendere energie economiche da investire per le altre zone e poi buttare tutto in caciara per fare in modo di governare senza intralci le incapacità fino ad ora palesate dalla classe politica. Ne tengano conto a Roma quando si andrà a scadenza di mandato”.

© Riproduzione riservata