Taormina: Giallongo, Catania e Di Nardo nominati commissari per il dissesto

Nominati i commissari liquidatori per il dissesto al Comune di Taormina. Si tratta del viceprefetto Tania Giallongo (viceprefetto), Lucio Catania (segretario generale) e Maria Di Nardo (funzionario economico finanziario in quiescienza), indicati con apposito decreto firmato dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella e sulla base di apposita relazione del Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, componenti della commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Taormina "per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente. La terna commissariale si insedierà già nelle prossime ore. Il Comune di Taormina ha dichiarato il dissesto finanziario lo scorso 22 luglio dopo la bocciatura del piano di riequilibrio da parte della Corte dei Conti.

