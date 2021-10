Giardini Naxos, arrivano gli ispettori all'Unione dei Comuni

Come sono stati spesi i soldi assegnati in questi anni alle Unioni dei Comuni? È ciò che vuole appurare la Regione Sicliana, che ha disposto degli accertamenti ispettivi in sedici enti sovracomunali in tutta l’Isola. Due di questi ricadono nel territorio della zona ionica e della valle dell’Alcantara. Il dirigente del Servizio VI “Osservatorio sulla finanza locale e coordinamento fondi extraregionali in favore degli Enti locali” del Dipartimento delle Autonomie Locali, relazionando alla dirigente generale Margherita Rizza in merito alle mancate rendicontazioni sui contributi assegnati, ha proposto di effettuare verifiche ispettive e dunque ieri si è deciso di dover dare corso all’attività ispettiva incaricando alcuni funzionari di effettuare le opportune verifiche. All’Unione dei Comuni del Comprensorio Naxos e Taormina - di cui fanno parte Taormina, Giardini Naxos, Gallodoro, Mongiuffi Melia, Castelmola e Letojanni - con sede a Giardini Naxos e presieduta dal sindaco di Castelmola Orlando Russo, arriva la funzionaria Filippa D’Amato; per l’Unione dei Comuni Via Regia dell’Alcantara con sede a Francavilla di Sicilia - alla quale aderiscono le municipalità di Francavilla di Sicilia, Gaggi, Graniti e Motta Camastra - presieduta dal sindaco gaggese Giuseppe Cundari, si insedierà invece come ispettore il funzionario Giovanni Cocco.

